Présidentielle : France Hydrogène formule 10 propositions

Sur le premier axe, qui concerne la production électrique, « la France devra pouvoir compter sur des ressources en énergie primaire abondantes et toutes ses ressources en électricité renouvelable et en électricité nucléaire devront être mobilisées pour produire sur son sol les quantités d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone nécessaires à ses ambitions de décarbonation », relève France hydrogène. Et de poursuivre : « Le socle de production d’électricité bas-carbone de notre mix ne doit pas être menacé, si l’on souhaite produire massivement l’hydrogène nécessaire à la décarbonation de nos processus industriels et de nos transports. En parallèle, le rythme de déploiement des énergies renouvelables – photovoltaïques, éoliennes sur terre et en mer – devra être accéléré si la France souhaite produire de l’hydrogène renouvelable compatible avec les objectifs de l’Union européenne. » Sur le prix de l’électricité, l’objectif est de « protéger » les producteurs d’hydrogène de la volatilité des prix de l’électricité. Concernant la mobilité, France hydrogène estime « les aides à l’acquisition des véhicules hydrogène doivent être repensées pour, à l’instar de ce qui se fait en Allemagne, couvrir jusqu’à 80 % du différentiel de coût avec un véhicule diesel équivalent, dans des segments stratégiques où l’offre industrielle française est en train de se structurer ». La structure encourage aussi à déployer les infrastructures de recharge, « pour assurer un maillage complet et cohérent de stations d’hydrogène sur le territoire national et procurer ainsi un confort suffisant aux utilisateurs ».