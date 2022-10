Pour ses 40 ans, France Bleu célèbre une radio locale et populaire 

« En 1982, la radio s’est implantée dans une zone industrielle, avec un public populaire. C’était le défi : créer une radio locale et populaire.» Et la station n’a « jamais dérogé à la règle » : rester proche des gens. Que ce soit dans la station des 4as il y a quarante ans, ou au 10 rue des Capucins aujourd’hui. « C’est une chance que l’on a : avoir une radio populaire, avec la possibilité de croiser nos auditeurs en permanence. Qui peuvent nous dire quand ils sont contents, mais aussi quand on fait moins bien.» Il pense à ses années à Montpellier, ou encore à Bordeaux. Où il ne rencontrait que très rarement des auditeurs. « Ici, ceux qui nous écoutent viennent nous voir, c’est une vraie chance. Ils nous apportent même des gâteaux ! »

Le directeur de la station se remémore les beaux moments de la station. Le passage de France Bleu en mode télévision l’an passé : « Ce n’était pas une mince affaire ! Mais aujourd’hui, nous avons une force de frappe importante dans l’aire urbaine. On peut être vu jusqu’au fin fond du Jura.» Il rit. « Bon, je ne sais pas qui va nous regarder dans le fin fond du Jura.» Il repense, aussi, aux 30 ans de France Bleu, avec un concert donné à l’Axone par Bénabar, Obispo, Garou ou encore Calogero. « C’était les débuts de l’Axone. L’idée était d’accompagner le déploiement de cette salle, pour faire comprendre aux artistes que c’était une jolie salle. Je pense qu’on leur a filé un beau coup de main à cette époque ! » Il replonge plus loin. Il y a une quinzaine d’années, lors du déménagement dans des locaux flambant neufs. Encore plus loin, avec le passage de Radio Belfort à Belfort-Montbéliard, qui a permis à la station de couvrir une zone « plus large, de la taille d’autres départements ailleurs.»