Pour que donner la vie reste une joie, malgré le confinement [long format]

Julie va donner naissance à son premier enfant autour du 20 avril, date prévue du terme. « Mon espoir est de tenir jusqu’au 15 avril, date annoncée pour l’instant pour la fin du confinement, pour que le papa assiste complètement au travail. » En effet, depuis quelques semaines, le second parent n’est plus autorisé pour le début du travail et n’accompagne la maman que pour la naissance proprement dite. Même si, en son for intérieur, elle s’attend à ce que le confinement soit repoussé. « Je n’avais pas imaginé ce contexte-là, mais c’est un mal pour un bien, relève Julie. On se prépare et on l’accepte de mieux en mieux. Au départ, on nous a dit qu’il ne pourrait pas y avoir de cours de préparation ; ça a été un coup de massue. Notre sage-femme s’est montrée rassurante et elle s’est débrouillée pour mettre en place une solution de téléconsultation. Ce n’est pas comme en groupe ; les questions ne viennent pas aussi facilement. Mais c’est là que l’on touche du doigt l’utilité des nouvelles technologies. Pour nous ça, a été un soulagement. On a toutes été ravies. »

Et le futur papa ? « Il l’a mieux pris que moi. Mais tant qu’il peut assister à l’accouchement, ça va ; c’est mieux que rien. » Si le confinement est prolongé au-delà du 15 avril, Julie espère surtout que les restrictions ne seront pas durcies : elle tient à cet accouchement à deux. Et les deux jours seule en chambre ne l’inquiètent pas, grâce à la vidéo : « Ça permet de l’accepter plus facilement ». « La vraie frustration, c’est pour les grands-parents, qui se demandent quand ils pourront voir et porter leur petit-fils ».