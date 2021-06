Pour mettre son bateau à l’eau, Romain Chatton a les pieds sur terre

Tout est prêt depuis six mois. Romain Chatton s’est organisé du point de vue du budget, des formations, de sa santé pour être sûr d’avoir toutes les aptitudes nécessaires. Renseigné à la perfection sur les bateaux, il sait ce qu’il veut. Un voilier associant praticité, maniabilité et faible coût. « Je partirai sur un bateau avec une prise en main facile », confie-t-il. L’achat du bateau représente un tiers du budget. Il faut aussi penser à son rapatriement. Le Transatlantique termine en Guadeloupe : « Très peu font le chemin inverse au retour, le rapatriement en France coûte 6 500 euros. » I

l prévoie de dormir sur son bateau lors de ses entraînements – dont l’intérieur fait la taille d’une twingo – pour réduire les coûts : « Ce sont des sacrifices que je suis prêt à faire pour y arriver. » En serrant le budget au maximum, sur deux ans et demi, Romain Chatton arrive à un total de 83 000 euros. « Pour le moment, les investissements arrivent aux compte-gouttes, centaines d’euros par centaines d’euros. Aujourd’hui, je suis à la recherche de partenaires financiers pour mettre un bateau à l’eau pour l’été et commencer à m’entraîner. »

France Passion a été le premier à soutenir le projet et apporter une contribution financière, mais cela ne suffit pas. « J’ai sollicité beaucoup d’entreprises autour de chez moi, mais je n’ai malheureusement eu aucune réponse. Mais je crois qu’un sportif malade, ça ne fait pas rêver. Personne ne s’y identifie, et pourtant ça peut toucher tout le monde. » Romain Chatton espère trouver du soutien de la part des acteurs de la santé. Il est déjà soutenu par l’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté : « Je m’en réjouis, ce sont des acteurs importants qui crédibilisent mon action. » Son projet est avant tout un symbole : montrer que malgré la maladie, le handicap, on peut réussir à se remettre en forme : « Le jour où j’ai fait un infarctus, j’ai cru que j’allais y passer. Ça a été un déclencheur pour moi. » Plus encore, il veut promouvoir le sport santé en montrant à quel point le sport est important pour rester en forme et éviter les maladies.