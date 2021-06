Pour les communes, des élections « compliquées » à organiser

Qui dit deux élections dit deux fois plus d’assesseurs sur les deux week-ends d’élections, afin de tenir les 150 bureaux de vote du département. Les différents partis ont jusqu’au jeudi 17 juin, 18 h, pour transmettre la liste de leurs assesseurs. Du côté de la préfecture du Territoire de Belfort, le secrétaire général affirme qu’il n’y a « pas de crainte particulière » à avoir. Le discours est plus mitigé du côté de certains élus. Samia Jaber a bien remarqué que cette année, « mobiliser doublement, c’est compliqué ». La commune de Larivière, recense seulement 60 % d’assesseurs nécessaires au bon déroulement des élections. L’adjoint au maire le confirme : « On peut dire qu’habituellement à cette période, les gens sont en général davantage impliqués dans un scrutin de ce type ».

À Vauthiermont, le maire Les Républicains Alexandre Mançanet avoue lui aussi que les choses sont plus compliquées. « Nous arriverons à tenir, mais les effectifs sont doublés. Les assesseurs vont travailler sur de plus longues amplitudes. On a dû tabler sur les conseillers municipaux et on est tout juste, on n’a pas de remplaçant. » La ville de Montbéliard rencontre les mêmes difficultés. Sur une soixantaine d’assesseurs, il en manque encore une grosse quinzaine, beaucoup plus que les années précédentes selon le témoignage d’un élu.