Pour 44 % des Français, l’hydrogène est l’avenir des transports

Marc Becker, président du pôle Véhicule du futur : « L’information et l’échange sont essentiels, comme cette enquête l’a clairement montré, pour que les gens puissent en apprendre encore plus sur l’hydrogène et prendre conscience de son potentiel. Un autre constat, est que la population européenne considère l’hydrogène comme une option réelle et prometteuse pour la mobilité et le transport. Avec notre événement, le Forum Hydrogen Business for Climate, qui se déroulera en présentiel à Belfort du 29 au 30 septembre 2021, nous souhaitons diffuser des informations au niveau transnational, faire la lumière sur les marchés de l’hydrogène et initier des projets internationaux pour valoriser cette forme d’énergie alternative passionnante et prometteuse. »