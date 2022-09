PMA reste en délégation de service public pour les transports jusqu’en 2029 

Régie ou délégation de service public ? Lors du conseil communautaire de Pays de Montbéliard Agglomération, il était question ce jeudi 29 septembre de redéfinir un mode de gestion pour les transports. Jusqu’ici, PMA, qui détient la compétence des transports pour l’agglomération, confiait son exploitation du réseau de transport public urbain à la filiale Marfina (Moventis), filiale française de la société espagnole Marfina SL. Ce contrat arrive à terme le 7 janvier 2024, après une durée de 6,5 années.

Une étude a été menée par un cabinet privé pour re-définir le mode de gestion le plus adapté pour l’après-2024. Il en existe, en fait, plus de deux. Le passage en régie, qui nécessite de la part de l’Agglomération de gérer entièrement la compétence des transports. Le passage par une structure partenariale soumise au droit privée, comme une société publique locale (SPL) ou une société d’économie mixte (SEM). Ou bien encore continuer comme actuellement, avec une gestion externalisée. En clair, confié à une délégation de service public (DSP) cette compétence en lui laissant « une marge de manoeuvre plus ou moins grande », est-il expliqué dans le rapport.

L’étude se fondait sur plusieurs critères : elle prenait en compte les risques et les responsabilités, les techniques et compétences, la maîtrise du service public, la gestion du personnel et le critère financier qualité et prix. Après comparaison de chaque mode de gestion, finalement, c’est la délégation de service public qui a été prolongée. Une délégation dite « en affermage » qui permet à l’Agglomération de continuer à gérer les investissements sur les équipements, mais aussi la tarification. Damien Charlet, vice-président de l’Agglomération en charge des mobilités, rappelle qu’aujourd’hui, « deux-tiers de la flotte a été changé.» Il faudra donc encore investir dans le tiers restant, rappelle-t-il. « Il est donc d’autant plus utile de garder la main là-dessus.»

La régie a paru peu adaptée, selon l’étude. Elle amène PMA sur un métier qu’elle ne maîtrise pas « dans sa gestion fine », d’autant plus sur des enjeux de recrutement. « La restructuration d’une régie implique un choix difficilement réversible, peu compatible avec les réflexions en cours autour du Pôle Métropolitain », explique le rapport. Idem pour les SPL et SEM qui créent un risque financier pour PMA et « nous n’avions pas de partenaire public existant sur le territoire pour nous associer », rapporte Damien Charlet.