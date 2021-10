Pihpoh : « Je voulais que ça marche, c’était un vrai chalenge »

« La première période marquante, c’était le premier confinement. Je savais que j’allais avoir du temps. J’avais en tête deux collaborations. Je voulais que ça marche, c’était un vrai chalenge ». Cette période, c’était celle où le temps était suspendu. Une période où Pihpoh se faisait connaître en surfant sur la vague de son succès sur la reprise d’Aznavour. « Je me suis dit qu’il fallait de la nouveauté pour le moment où on sortirait la tête de l’eau », confie l’artiste. C’était aussi cette période où sortir dehors était un délit, ou presque. « Heureusement pour moi et l’équipe, nous étions tous à Belfort. On se faisait tester, on se faisait des autorisations », raconte Pihpoh avant de poursuivre en riant : « Parfois, je rentrais à 3h du matin en longeant les murs pour ne pas qu’on m’attrape. On allait acheter des pizzas qu’on nous livrait entre deux murs. On a tout fait à huis-clos mais j’en ai vraiment des très bons souvenirs. On se disait qu’on était hyper chanceux d’avoir notre équipe réunie à Belfort et de pouvoir créer pendant que d’autres étaient devant la télé, confinés ou en train de lire le même livre pour la huitième fois… »