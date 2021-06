Pihpoh : « Je ne me suis jamais fixé de barrières »

Avec mon équipe, on a eu vraiment de la chance. Pendant le premier confinement, on a pu aller en studio, à Belfort. On a fait attention, on n’était pas 15 et on en a profité pour créer, peaufiner les choses car on savait bien qu’au moment où on allait tous respirer, il allait falloir envoyer les choses. Ça nous a permis de prendre du recul sur certains projets qu’on avait. Ce n’était pas la période la plus idéale en termes d’inspiration, parce que moi j’aime bouger, rencontrer les gens et voir d’autres choses. Donc là, forcément, c’était un peu plus compliqué. Ce qui était chouette, c’est que la plupart de mes titres étaient créés ou pratiquement finis. J’avais juste à peaufiner, j’avais déjà créé l’EP (extented play, c’est-à-dire un album de 6-7 chansons, NDLR). Je me suis penché dessus 3-4 mois avant. Quand c’est arrivé, je me suis dit : « Ok, les gars. On choisit tant de titres et puis on y va. » Le confinement m’a permis d’enregistrer le feat avec Gaël Faye. Il court tellement partout… Encore plus que moi ! On a réussi à le faire ce titre.