Pierre Lamard : « En écrivant sur les Viellard-Migeon, je reviens à mes premières amours »

Ils ont gardé des valeurs familiales et sont restés attachés à leur territoire. Prenons l’exemple de Lisi : le siège social était à Paris. Les dirigeants l’ont fait rapatrier à Belfort puis à Grandvillars. Et ce alors qu’ils sont côtés au second marché et qu’ils ont des clients comme Airbus ou Boeing. Leur attachement au territoire, la fidélité à celui-ci et à ses ressources : voilà ce qu’il fallait mettre en relief dans le livre. Aussi, très peu de sociétés familiales réussissent à traverser le temps ainsi. (Dans son livre, Pierre Lamard rappelle que selon les statistiques, il reste seulement 10% d’entreprises familiales après la troisième génération et seulement 2% en quatrième et cinquième générations, NDLR). Eux en ont traversé neuf. En 1996, les héritiers étaient 450. Aujourd’hui, ils sont plus de 600. Autant d’actionnaires qu’il faut savoir souder.

Pour atteindre ces objectifs, ils ont mené des actions très symboliques qui contribuent à garder l’identité familiale, à partager des valeurs. Tous les deux ans, ils invitent les jeunes générations à visiter l’entreprise, à parler de l’entreprise, ils présentent les activités. Ils ont aussi mis en place une charte éthique, des procédures transparentes, un comité des rémunérations… Tout est clarifié. Le lien familial donne la cohérence à leur trajectoire.

Ce qui fait leur cohérence, c’est aussi la mise en place d’une cooptation sur les compétences. Ce n’est pas parce qu’on naît Viellard-Migeon que l’on accède à des postes de direction. C’est la rigueur dans la cooptation qui fait la force de l’entreprise. Ce n’est pas l’esprit de rente qui prime mais les compétences.