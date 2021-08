Philippe Heberlé : « Il n’y a jamais eu de sortie, de boîte de nuit ou de grasse matinée »

Après sa victoire aux jeux olympiques de 1984, Philippe Heberlé continue sur sa lignée de grand champion. En 1985, il devient double champion du monde à Mexico. Il se confie : « A ce moment-là, la machine a commencé à être usée. Je n’étais plus à fond. J’aurais pu faire semblant et continuer mais on se ment à soi-même et on ment aux autres. La carrière de sportif peut être quelque chose de très pervers. Je me suis imposé certaines exigences. Ca en devenait presque une drogue. Et sincèrement : je me suis arrêtée à temps. » La suite pour Philippe Heberlé, c’est sa carrière d’entraîneur d’équipe de France. De 1986 à 2005. Il passe de l’autre côté de la barrière : « C’était autre chose, mais j’ai construit de très belles amitiés avec mes tireurs. La relation entre tireur et entraîneur est très particulière. Elle doit être en « symbiose », car l’entraîneur devient le pilier de la vie du tireur et inversement : « Dans la vie d’un sportif, un grain de sable peut tout perturber sur les qualités sportives. On se confiait sur tout : les problèmes de famille, d’argent ou encore les problèmes sexuels. » En 2005, l’entraînement s’arrête : « Que ce soit en tant que tireur ou en tant qu’entraîneur, la carrière nous fait passer au travers de beaucoup de choses. On ne vit que pour ça et j’avais envie de construire d’autres choses. Pour autant, je garde de nombreux contacts avec d’anciens tireurs comme Jean Pierre Amat ou Franck Badiou. »