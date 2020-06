Pays de Montbéliard : Nicolas Pacquot « voit loin »

Au pied du belvédère s’étend le pays de Montbéliard. « Un endroit qui résume bien notre agglomération », estime-t-il. On distingue un territoire tournée vers « le travail ». Il évoque le travail rural et les montbéliardes. Il évoque le travail tourné vers la ville, avec les usines de Sochaux, que l’on distingue parfaitement. Le rural et l’industriel. « Les deux mamelles de notre pays », sourit-il. « Nous voyons tout de suite que nous ne sommes pas seuls », poursuit-il. À l’horizon, on distingue Belfort. Des voisins avec qui on doit « envisager l’avenir ».