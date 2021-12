Pays de Montbéliard : la construction du conservatoire se poursuit

Ce lundi, le beau temps est au rendez-vous pour une opération jugée « complexe » par Thomas Boucland, ingénieur projet. Mais c’est l’une des étapes charnières du projet : la pose de 22 poutres en béton pour soutenir la toiture de l’auditorium du futur conservatoire qui se construit dans la zone des Blancheries à Montbéliard. Pour l’occasion, l’une des voies de circulation a été bloquée et une grue mobile exceptionnelle a été sollicitée. Chaque poutre pèse entre 8 et 9 tonnes et doit être soulevée à presque 10 mètres de hauteur pour atteindre le plafond de l’auditorium.