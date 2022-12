Patricia Bonvalot, l’un des nouveaux visages au coeur du projet de la Ressourcerie 90

Patricia est l’un des visages chaleureux de cette nouvelle boutique de la Ressourcerie 90. Emmitouflée dans un gros pull multicolore et une grande étole grise, elle raconte qu’à 59 ans, ce job à la Ressourcerie, acceptée il y a quelques semaines, était une opportunité rêvée. Du bricolage, elle a commencé à en faire avec sa fille alors qu’elle était enfant, il y a trente ans. C’est finalement devenu une passion qui ne l’a plus quitté. Elle a écumé les villages, depuis, avec sa micro-entreprise, pour se rendre dans des classes et pour mener des ateliers zéro déchet. Elle a travaillé pour Danjoutin, notamment, pendant de nombreuses années. Elle s’arrête un instant dans son discours et fait un tour sur elle-même. « Il est immense ! », se ravit-elle en désignant ce grand atelier. Sur des murs défraîchis blancs et violets trônent des maisonnettes et des petits personnages que Patricia vient d’installer et qu’elle a conçu avec des objets de récup. Un peu plus loin, sur des étagères s’entassent déjà en ce jour d’ouverture fil, ciseaux, breloques, boutons, peintures en tout genre, bout de papiers de toutes les couleurs, chaussettes, bouteilles, maisons à oiseaux, feutres, sèche-cheveux, colles…. « Bon… On peut dire que c’est la maison d’Ali Baba. Et il y en a encore deux fois comme ça chez moi dans mon appartement.» On pourrait croire qu’elle travaille dans ce lieux depuis dix ans, déjà. Cela ne fait qu’une demi journée, et pourtant, une âme existe déjà. Dans cette caverne pas encore tout à fait finis, pas encore chauffée, on se sent bien.

Ce poste au sein de l’association, elle l’a obtenu en venant « chercher des chaussettes » à la Ressourcerie pour créer des marionnettes. « C’est là qu’on m’a dit qu’un poste se libérait.» Officieusement, il lui reste 6 ans à travailler. Mais dans les faits, « tant que je n’ai pas perdu la boule, je veux travailler ! ». Cette ressourcerie, c’est désormais une deuxième maison pour elle. Elle imagine déjà faire venir sa fille pour dessiner une fresque sur un immense mur du local dans lequel elle mènera désormais les ateliers. Elle souhaite aussi ramener des canapés, des jeux, pour que les enfants « qui peuvent en avoir vite marre du bricolage » puissent avoir leur coin à eux. Pendant que les adultes expérimentent, libèrent leur esprit. « Moi par exemple, le bricolage, c’est ma séance de yoga. Un moment où je ne pense plus à rien d’autre.»

Ces ateliers, pour Patricia, sont l’occasion de montrer que l’on peut faire énormément d’objets créatifs avec des déchets. Mais aussi de révéler le potentiel des participants. « Quand ils arrivent, les gens se dévalorisent. Et finalement, c’est incroyable les choses qu’ils peuvent faire.» Pour le compte de la Ressourcerie 90, elle mène aussi des ateliers zéro déchet pour le Grand Belfort. Un emploi du temps bien chargé, loin de lui déplaire.