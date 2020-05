Pascal Mathis : « La place de l’hôpital a été réaffirmée »

Pour répondre à ces enjeux, les hôpitaux s’appuient sur un capital précieux. Que le nouveau directeur a tenu à rappeler : le personnel. Soignants et non-soignants. Il est capable « de s’adapter et de réagir », salue Pascal Mathis. En quelques heures. Comme lorsqu’il a fallu activer le plan Blanc au mois de mars. La pandémie a remis ces professionnels « sur le devant de la scène », souligne-t-il. Aujourd’hui, il ne faut pas les oublier. « Comment maintient-on ces professionnels ? Comment les motive-t-on ? Quelles perspectives de carrière leur donne-t-on ? » Ce sont les questions posées par la crise et exprimées par le nouveau directeur de l’hôpital Nord-Franche-Comté. Le but : « Écrire un projet social pour être attractif. » Pascal Mathis de conclure : « Le terreau est là pour conforter l’hôpital public, qui plus est ici, avec un hôpital neuf et un plateau technique performant. » Un ode à l’hôpital public, qui sonne comme un cap pour l’hôpital Nord-Franche-Comté.