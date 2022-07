Orange a la fibre pour le Tour de France

À l’arrivée de l’étape, 120 cars régies, télé et radio, diffusent le Tour de France, 3e évènement sportif le plus suivi dans le monde après la Coupe du Monde de football et les Jeux olympiques. Mais les deux derniers nommés sont organisés tous les quatre ans et ne changent pas de lieu tous les soirs… Les 120 cars régies alimentent 99 chaînes TV, 63 radios, 43 agences photos et 450 journalistes du monde entier ; à titre de comparaison, il n’y avait que trois cars régies à la finale du championnat d’Europe des Nations, en 2016, au Stade de France.

« C’est une petite ville de 4 500 personnes qui se déplace tous les jours », rappelle Henri Terreau, directeur technique d’Orange, pour le Tour de France, 25 éditions au compteur, depuis le centre névralgique de cette zone technique, le poids lourds d’Orange. ll accueille serveurs et autres routeurs. À son actif, aussi, la connexion de la COP 21, d’un championnat d’Europe de football, de G7… Et cette petite ville pose ses valises à 6 h, pour les plier à 22 h. Le séjour est sommaire. Dans son équipe, 52 personnes s’affairent pour faire tourner la boutique, dont 38 techniciens. Certains sont déjà partis pour installer l’étape d’après. « Ils tissent la toile d’araignée à l’arrivée », explique le directeur technique. « Notre métier, alimenter tous les réseaux pour que les gens travaillent », résume Henri Terreaux. Mais c’est un sacré défi : « Nous alimentons 4 500 personnes, mais je ne sais jamais où vont s’installer mes voisins ! » Sur la zone de départ, Orange assure aussi une couverture Wifi et une cinquantaine de lignes.

Si Orange assure la distribution du flux d’images, il gère aussi l’espace presse du Tour de France, qui accueille 450 journalistes de presse écrite. Et pour l’étape de la Planche des Belles-Filles, c’est un peu particulier. Il est placé à Ronchamp, à 15 kilomètres à vol d’oiseau. Et Orange garantit une conférence de presse en visio-conférence, en direct, avec le porteur du maillot jaune et le vainqueur de l’étape, ce vendredi Tadej Pogacar. Au sommet, une salle accueille le coureur dont l’interview est retransmis à la salle de presse, où les journalistes peuvent interagir avec le champion. Des journalistes en direct avec le vainqueur de la Planche, à 15 km de l’arrivée…