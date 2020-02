On a suivi une concurrente de la coupe de France de Cosplay

Mais ce qui fait vraiment briller les yeux de Mélodie, c’est la deuxième partie du concours. La performance face au public et en musique. « La scène, c’est ma drogue : avant l’épreuve, je ressens comme une boule au ventre, et une fois sur scène c’est un véritable feu d’artifice », trépigne-t-elle. Mélodie disparaît alors derrière les rideaux noirs. Tour à tour, les candidats se succèdent sur scène : 1 minute trente pour convaincre et pas une seconde de plus. Leur costume, leurs accessoires et la musique… Chaque élément a son importance. Il faut se démarquer. Satine, une courtisane du moulin rouge, fait tournoyer sa robe et parvient à faire rythmer sa chorégraphie par les clappements de main du public. Alex, des Totally Spies, choisit de mettre en scène une aventure des célèbres espionnes. C’est finalement le tour de Mélodie. C’est sous une grande capuche noire qu’elle s’avance sur la scène. Elle ôte sa cape et laisse apparaitre un large sourire. La magie du cosplay opère. Chanteuse dans un groupe de rock, Mélodie présente l’originalité d’être la seule candidate à vraiment chanter la musique de sa performance.

Sa présentation terminée, Mélodie s’apprête à quitter la scène mais l’animateur la retient. Il lui redemande une chanson. Le public qui s’était plutôt montré avare en applaudissements tout au long du concours ne se fait, cette fois-ci, pas prier pour encourager Mélodie, qui s’empresse de remonter sur scène pour interpréter Le bonhomme de neige. « Je suis ravie de ma performance, j’ai vraiment adoré », s’exclame-t-elle. Elle peut enfin ôter sa perruque noire pour laisser apparaître ses cheveux plus clairs.