Nouvelle année record pour PSA, prêt à fusionner avec Fiat

PSA va verser à ses salariés aux plus faibles salaires une prime d’intéressement de 4 100 euros, a annoncé sur RTL le président du directoire du groupe Carlos Tavares.

« Les résultats records (…) nous permettent de faire en sorte que les primes d’intéressement et de participation versées à nos salariés soient elles aussi en augmentation. Nos salariés qui ont les salaires les plus bas, inférieurs à deux fois le SMIC, vont recevoir 4 100 euros » soit « environ deux mois et demi de salaire », a détaillé Carlos Tavares. « Voilà le retour de la création de richesses vers nos salariés », s’est félicité Carlos Tavares, qui n’a pas précisé s’il s’agissait d’un montant brut ou net. Dans un communiqué, Force ouvrière Sochaux « se félicite d’avoir signé l’accord d’intéressement qui permet aujourd’hui à la majorité des salariés de toucher plus de 3 100 euros net ». Par contre, le syndicat se dit déçu des négociations salariales. « Des résultats record pour le Groupe, mais des revalorisations de salaires pas vraiment à la hauteur ! Pour FO Sochaux, notre salaire c’est notre capital. Le salaire reste la seule garantie de progrès social. »