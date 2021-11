Noirefontaine : les Fruitières du Lomont mises en demeure après une pollution

La préfecture a indiqué que les services de l’Etat avaient engagé une mise en demeure de l’établissement en concertation avec la police de l’eau. Ils ont également demandé à l’entreprise de produire, obligatoirement, un rapport. Il devra comprendre les circonstances et la description précise de l’incident. Les causes, les effets et conséquences. Ainsi que le détail des mesures prises ou prévues pour éviter qu’un évènement similaire ne se reproduise. La fruitière a organisé une réunion ce mardi 8 novembre pour identifier les équipements nécessaires afin d’éviter ce type de pollution.

À ce sujet, Philippe Croissant, gérant des fruitières, a souhaité rappeler que « des investissements avaient déjà été faits depuis deux ans ». Notamment l’ajout d’une double lame au niveau du bassin de décantation, ainsi qu’un nouveau bac à la sortie pour éviter les débordements. La préfecture, de son côté, a indiqué que « le contrôle inopiné des rejets mené en 2020 n’avait pas relevé de non-conformité, mais [que] l’augmentation du volume transformé en 2020 impose la réalisation d’une étude d’incidence des rejets sur le milieu récepteur ».

« De nouvelles mesures vont être prises. Nous attendons le retour de l’Administration. Je ne veux pas faire bêtement les choses », explique Philippe Croissant. Il explique avoir réfléchi à de nouvelles solutions comme l’installation d’une fosse, pour éviter les débordements. « Étant donné que c’est le corps gras qui est resté dans la rivière, nous allons voir pour mettre un dégraisseur à l’entrée pour éviter qu’il y ait des agglomérats dans la rivière », poursuit le gérant.

Quant au non-respect de la loi sur le délai pour prévenir, Philippe Croissant reste vague. Il précise toutefois que « des débordements, il y en a tous les jours. Et on les gère en faisant des réglages. Il n’y a pas de « pas vu pas pris ». Un garde pêche est là en permanence juste à côté… » Il renvoie la balle au collectif en arguant : « J’ai fait ce qu’il fallait. Ceux qui me critiquent, je les invite à venir voir. »

Le gérant explique également que la rivière est tarie six mois dans l’année. « Nous ne sommes pas fiers des rejets mais on ne peut pas tuer de poissons, il n’y en a pas ». Un argument qui ne passe pas pour le collectif : « Toute une biodiversité est présente, même quand il n’y a pas d’eau. Quand on est repassé plusieurs jours plus tard, il n’y avait plus rien. Ça ne s’est pas évaporé. Il ne faut pas oublier que juste après, la rivière se déverse dans le Doubs. » Pour le moment, des suites pénales ne sont pas à l’ordre du jour du côté des associations du collectif. Quant à la préfecture, elle précise que « l’ensemble de ces suites administratives ne préjugent pas des suites pénales qui pourraient être initiées.»