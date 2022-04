Necronomi’Con : retour dans le passé spécial jeux vidéos [photos]

Dans l’espace rétro-gaming de la Nécronomi’Con, un événement geek sur la culture nippone qui se déroule ce week-end, tout le monde s’est prêté au jeu le temps d’une partie, ou deux. Jeu d’arcade, mario-party, wii, ancienne console, tout était là pour réveiller les souvenirs des plus grands et faire découvrir les ancêtres des jeux actuels aux plus jeunes.