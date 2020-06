Municipales : une loi de Cédric Perrin propose deux procurations par personne

Le second tour des élections municipales est annoncé le 28 juin. Les sénateurs Les Républicains ont voulu légiférer pour faciliter le scrutin et ainsi apporter leur « pierre à l’édifice », pour que l’on puisse déposer des procuration « le plus possible » et le « le plus facilement possible », remarque Cédric Perrin. Le but : limiter l’abstention record du premier tour. À Belfort, elle était de 64,28 %, et à Montbéliard, de 66,18 %.

Le timing serré ne permettait pas de déposer une nouvelle proposition de loi ; les délais étaient trop courts. Les sénateurs se sont donc appuyés sur la proposition de loi de Cédric Perrin déposée à l’automne dernier, qu’ils ont largement amendé.