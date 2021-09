Morvillars : à l’école primaire, le repas à la cantine à 1 euro

Le secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, Mathieu Gatineau, était en visite, ce mardi 21 septembre, au sein de l’école primaire de Morvillars pour découvrir avec l’équipe municipale la cantine de l’équipe primaire de Morvillars. Il explique : « Dans le Territoire de Belfort, 27 communes sont éligibles au dispositif. Morvillars est la pionnière. » Avant de continuer : « C’est un dispositif simple à mettre en place. Il faut établir trois niveaux de tarification, dont la plus faible est à 1 euro pour les familles les plus défavorisées. Faire passer des délibérations au sein du conseil municipal et s’inscrire sur le site de l’ASP. »

Un dispositif essentiel selon lui, qui permet aux élèves de manger sainement malgré des revenus modestes. « Près de 40 % des familles ayant un revenu modeste ne peuvent pas mettre leurs enfants à la cantine à cause du coût. C’est pourtant l’un des piliers que les élèves réussissent correctement : bien manger, sainement et se sociabiliser, c’est le rôle de la cantine », défend le sous-préfet du Territoire de Belfort.

À Morvillars, les délibérations avec le conseil municipal ont obtenu gain de cause. Mieux encore que ce qui était prévu, le conseil municipal a donné son aval budgétaire pour que les deux premières tranches tarifaires bénéficient du repas à 1 euros, au lieu d’une seule comme initialement prévu. Avec la garde du midi, cela revient aux parents à un total de 3,65 euros. « Cela représente 45% de coût en moins par rapport aux autres années », argue Françoise Ravey, maire de Morvillars. En tout, 19 enfants sur 50 bénéficient des repas à 1 euro. « On sait qu’on a environ 10 % d’élèves en plus à la cantine grâce à cette nouvelle grille tarifaire », argue Jean-Christophe Poinas, délégué aux affaires scolaires et au périscolaire. La Maire invite les autres communes éligibles à se saisir du dispositif. « Si des communes souhaitent intégrer les dispositifs, elles peuvent contacter la commune, nous les aiguillerons », propose la maire de Morvillars.