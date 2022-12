Montbéliard : une cuvée exceptionnelle des Lumières de Noël se dessine 

Comme les autres années, l’office de tourisme a aiguillé des frontaliers d’Alsace, de Rhône-Alpes. Et des touristes venant de Belgique, de Suisse, d’Allemagne, d’Angleterre, et d’Espagne. « Le concours du plus beau marché européen joue pour beaucoup en relayant très bien l’événement, sur des canaux différents des réseaux traditionnels », analyse Marie-Noëlle Biguinet. A l’office de tourisme, on enregistre + 169% sur la fréquentation du chalet pour des renseignements, par rapport à l’an passé. Et + 200% de chiffre d’affaires pour l’accueil de groupes via autocar. « Il y a eu 15 dossiers l’an passé, contre 30 cette année.»

Aussi, la Ville s’est vue surprise du nombre de demandes presse pour des reportages. Esprit d’Ici,Femmes Actuelles, BFM TV, France 2, France 3, TMC, mais aussi une chaîne de télévision allemande. Et du nombre de personnes qui se sont mis à les suivre sur la page Facebook de l’événement. « Les publications sur les réseaux sociaux ont généré 86 000 interactions.»

Mais le meilleur indicateur reste celui que fournit Alain Boutonnet, président du collectif Manifest : le vin chaud. « Nous enregistrons + 45% sur le vin chaud par rapport à 2021.» Mais l’année 2021 n’est pas le meilleur indicateur en termes de fréquentation, puisque le passe sanitaire était demandé et le Covid encore bien marqué. « Pour comparer, il faut remonter en 2016 : notre meilleure année depuis le début. Nous sommes sur la même courbe. Nous sommes même au-dessus. S’il n’y avait pas eu le grand froid de la semaine dernière, nous serions sur une année super record.» Il faudra attendre trois jours supplémentaires pour savoir exactement si cette année a dépassé la cuvée 2016.

Au total, ce sont 10 000 litres de vin chaud écoulés, 3 000 litres de soupes, et 2 000 litres de jus de pomme chaud. Et pas moins d’1,3 tonne de pommes de terre épluchées ! Le président de Manifest s’en réjouit. « Cette année, nous avons eu un esprit qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. Avec un espace pour la nourriture, à Sponeck, qui bénéficie d’une disposition exceptionnelle.» Et des activités qui ont bien fonctionné. D’ailleurs, le son et lumières Nuits rêvées au château se tiendra encore jusqu’au 28 décembre (hors 24 et 25 décembre) à raison de quatre séances par soir. La patinoire, aussi, reste ouverte jusqu’au 1er janvier et se clôturera sur un spectacle. « Ce sera le grand final de cette édition », sourit Marie-Noëlle Biguinet.