Montbéliard : Rod Barthet en tête d’affiche de Mon Baby Blues Festival en septembre

Jeudi 3 juin, l’Atelier des Môles a tenu une conférence de presse pour annoncer la programmation et le déroulement du festival Mon Baby Blues. C’est dans la bonne humeur que se sont retrouvés les bénévoles, les commerçants partenaires, mais aussi Rod Barthet, tête d’affiche du festival après un an et demi d’arrêt. « On a dû enlever les toiles d’araignée avant de vous accueillir », s’amusent les bénévoles. Optimistes, ils espèrent un festival sans jauge réduite : « On devrait avoir des annonces d’ici le 15 juin. On a des chances de ne pas avoir de jauges réduites. » Les mesures sanitaires ont mis un coup d’arrêt au festival l’année dernière, qui devait fêter son sixième anniversaire. Encore très jeune, ce rendez-vous blues veut s’installer durablement dans le paysage local.

Le festival est soutenu par Pays de Montbéliard Agglomération et la Ville de Montbéliard. Dans ce contexte, le festival sera étendu dans la ville. Il sera possible de se rendre à des concerts à l’office de tourisme de Montbéliard, mais aussi au bar le Baaron par exemple, chez l’une des commerçantes partenaires de l’Atelier des Môles ! Au programme, de nombreux artistes. Rod Barthet en tête d’affiche, dans un univers musical proche de Bashung et Hubert-Félix Thiéfaine, en passant par John Lee Hooker. Des textes intelligents, des riffs endiablés, de la bonne humeur, c’est ce qu’on pourra retrouver lors de son concert. D’autres artistes, comme Vanja Sky, jeune artiste de blues électrique moderne, ou encore Jessie Lee & The Alchemists, passés par The Voice, sauront ravir les amateurs de blues-rock. Pour les amateurs de concerts orchestraux, Alexis Evans, proche de la soul, se produira avec un ensemble de cuivres et des chœurs. Des surprises sont à prévoir, comme le « Warm Up », un concert inédit en partenariat avec le Moloco.