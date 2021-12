Montbéliard : plus de 50 professionnels de santé s’installeront dans la nouvelle cité de santé en 2022

C’est un projet né pendant la première vague épidémique du Covid-19. Le cardiologue Pradip Sewoke, président de l’association des professionnels de santé du Nord Franche-Comté, qui a déjà été à l’initiative de la Maison de Santé du Lion à Belfort, inauguré fin 2020, est contaminé par le Covid. Durant cette période, il se questionne sur le phénomène de zoonose. « Aujourd’hui, plus de 70% des infections sont causées par une transmission animal-homme », explique le cardiologue.

Pour Pradip Sewoke : « Il est désormais impossible de ne pas associer santé humaine, animale et environnementale si l’on veut répondre aux enjeux de santé publique. C’est ce que l’on appelle le One Health. » Tout se confond. « La qualité de l’air, de l’eau, donc de l’environnement à des conséquences directes sur ce que nous mangeons : les animaux. Tout est lié. Il est impensable de dissocier tous ces pans de la médecine. On ne peut pas soigner juste les hommes. » Pour le cardiologue, il faut décloisonner les différents domaines de médecine et de recherches pour parvenir à des solutions.

Alors, cette nouvelle cité de la santé « One Health », à Montbéliard, située aux Gros Pierrons, rue Jacques Foillet, doit permettre aux acteurs de la recherche sur les maladies humaines, animales et environnementales d’interagir, de se mêler, de mieux se comprendre, pour répondre à des enjeux de santé publique, comme des pandémies ou des dérèglements climatiques. « C’est une approche mondiale. Promue par l’organisation mondiale de la santé, la FAO (organisation des nations unies pour l’agriculture et l’alimentation) et l’organisation internationale de la santé animale. »