Montbéliard : moins de 10 % de visiteurs étrangers lors des Lumières de Noël

L’un des bons indicateurs pour savoir s’il y avait du monde, selon Alain Boutonnet, président du collectif Manifest, c’est le vin chaud. « Au bout de dix jours d’ouverture au marché de Noël, nous étions à – 32% de vente de vin chaud par rapport à la même période en 2019. » Il l’explique, surtout, par le mauvais temps. « Cela va faire dix jours que le temps est meilleur, et nous sommes remontés à -20% au 23 décembre par rapport à 2019. » Une tendance que confirme la directrice de l’office de tourisme. « A l’office, nous constatons une baisse générale. Mais nous le savions d’avance. Au niveau des bus de touristes, nous avons traité 15 dossiers contre 24 en 2019. »

Par contre, les chiffres ne sont pas mauvais pour autant. « Sur les chiffres relevés jusqu’ici, l’on constate que le chiffre d’affaires effectué est plus important qu’en 2019 », explique Vanessa Le Lay.

Mylène, fille d’artisan présente au chalet « Pétale de Bougies », le confirme. « Cela fait six ans que nous venons à Montbéliard pour le marché de Noël avec ma famille. Au départ, nous avons eu peur. Mais on ne se plaint pas. Il y a effectivement beaucoup moins de monde, mais le chiffre d’affaires est bon. Les gens ont tendance à acheter plus et se font des petits cadeaux à eux-mêmes. C’est une tendance nouvelle. »

Le couple d’artisans bijoutiers, de l’entreprise « Kelly’stoire », confirme également : « Quant à la fréquentation, on a l’impression qu’elle a été divisée par dix. Vous voyez bien, un 23 décembre, il n’y a quasiment personne. Par contre, en termes de chiffres, nous sommes proches d’il y a deux ans. » Du côté du couple d’ébénistes, les rentrées d’argent sont un peu plus mitigées, « mais vraiment pas mauvaises comparées à ce qu’on pensait en venant. »