Montbéliard : l’innovation Crunch time, cœur battant de l’innovation

Un mannequin est allongé sur une table de ce salon de l’Axone, à Montbéliard. Il est intubé et relié au moniteur d’un respirateur pulmonaire, qui diffuse régulièrement son son strident alertant d’une anomalie. Juste la tête dépasse. Un drap bleu recouvre le reste du torse. Le cage thoracique gonfle. Puis se dégonfle. Régulièrement. Dessous, se dissimule « un simulateur des comportements du poumon », dévoile Ludovic Vitu, maître de conférence mécanique et fabrication à l’UTBM. Son nom ? Lusim. Le drap levé, pas de corps, ni d’organes et encore moins de vaisseaux sanguins. Plutôt des cartes à puces, des fils électriques et des sangles !

Le projet est porté par une poignée d’ingénieurs et d’enseignants-chercheurs de l’UTBM, en collaboration avec l’hôpital nord Franche-Comté. « L’idée remonte au covid », raconte Enric Pol Vilagrasa, l’un des ingénieurs qui planche, sur son temps libre, sur le développement de ce projet, au Crunch Lab de l’UTBM, installé au Techn’Hom.

Au printemps 2020, les patients arrivent en masse à l’hôpital. Les besoins en respirateurs sont criants. Et on rapatrie des soignants qui ne sont pas forcément formés à cet équipement. La situation est délicate. Tendue. C’est ainsi que naît l’idée de développer un simulateur pour former le personnel hospitalier en réanimation à l’utilisation d’un respirateur, alors qu’ils apprenaient auparavant « sur power point », sourient les porteurs du projet. Le premier modèle a été développé en juin 2021, lors d’un autre évènement de l’UTBM dédié à l’innovation : le Crunch Maker camp. Celui présenté ce mercredi 22 mars est déjà beaucoup plus évolué. Il est même déjà utilisé pour former des soignants à l’hôpital Nord Franche-Comté.

Cet équipement « permet de simuler des pathologies pulmonaires graves, évolutives, en service de réanimation », explique Jean-Sébastien Buvat, interne en anesthésie-réanimation, actuellement au CHU de Besançon. Son premier semestre d’Internat, il l’a passé à l’hôpital Nord Franche-Comté, en 2020-2021, au cœur des 2e et 3e vague du covid-19. Aujourd’hui, ce simulateur est l’objet de sa thèse. Il comprend plusieurs modules, notamment autour des alvéoles pulmonaires, simulant la compliance ou encore l’élasticité du poumon. Un 2e module simule, quant à lui, la résistance des voies aériennes. Le dernier prépare même le moment où la personne se mettrait à respirer par elle-même. L’encadrant pilote le simulateur depuis une application et détermine les paramètres. Les fait évoluer. Pour que les soignants s’adaptent et découvrent la machine.