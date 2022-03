Montbéliard : le quartier de la Petite-Hollande se redessine avec l’ouverture du magasin Norma

« Aujourd’hui, nous assistons à une étape clé dans la vie du quartier de la Petite-Hollande », a exposé Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard, lors de l’inauguration du nouveau centre commercial de 1 600 mètres carrés, mardi 15 mars. Installé sous la halle couverte, la maire de Montbéliard considère ce lieu comme la « figure de proue du nouvel Hexagone ».

Cette étape est l’un des paliers dans le projet de rénover le quartier de la Petite-Hollande. Désormais, en son sein, un Norma de 1 200 m2, flambant neuf, qui a ouvert le 16 mars. Mais aussi, d’ici peu, une boulangerie, un bureau de poste et un espace de service pour la Ville. Tout à côté, un pôle de service médical de plus de 1200 m2, lui aussi, ouvrira le mois prochain. Tout cela, desservi par deux parkings de 37 et 54 places.

Au total, ce sont près de 24 millions d’euros qui seront investis dans ce projet d’ici 2024 pour requalifier le quartier des Hexagones (opération commencée en 2019). Avec un budget soutenu par la Ville, PMA, mais aussi par l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Le but : transformer la mauvaise image du quartier de la Petite Hollande pour lui permettre de « s’ouvrir davantage sur l’extérieur, d’attirer les habitants du centre-ville et des autres quartiers, voire d’autres communes périphériques », expose la maire de Montbéliard. En clair : lui redonner une nouvelle attractivité à l’échelle de la ville et de l’agglomération. « Cette somme investie n’a pas pour seule fonction de démolir et construire, elle est dédiée à l’amélioration directe du cadre de vie des habitants », détaille Marie-Noëlle Biguinet.