Montbéliard : le conservatoire ouvre une filière autour des métiers de la création

Pour le moment, le parcours est en train de se préciser. Mais la filière devrait être mise en place dès la rentrée 2022-2023, soit une campagne de recrutement très prochainement. L’accréditation pour délivrer le diplôme d’Etat de professeur de musique a d’ores et déjà été attribuée par le ministère de la Culture.

Il est déjà prévu que les étudiants viennent à Montbéliard pour suivre des cours, des travaux pratiques et d’autres ateliers spécialisés. « Leurs déplacements (trains + navettes + bus) seront pris en charge par l’ESM et leur statut d’étudiant leur permet d’être accueillis sur le campus de l’université, bénéficier des repas au C.R.O.U.S. et si possible d’un logement étudiant à Montbéliard », détaille le rapport.

« Cette offre de formation supérieure de niveau Bac +1.2.3 permettrait de combler le « chainon manquant » d’un continuum pédagogique spécifique autour de la création musicale, des nouvelles technologies et des industries créatives », expose le communiqué. Cette formation diplômante trouvera, selon le conseil d’agglomération, « bonne place » entre les diplômes de fin d’études initiales délivrés par le conservatoire et l’offre d’études supérieures proposée sur le campus de Montbéliard. Il pourrait s’articuler avec les Master 1 et 2 option « Design Sonore – création et interactivité musicale » existant au sein des formations de l’Université de Franche Comté (UFC – STGI) à Montbéliard.

Outre préparer aux métiers émergents de la création : compositeur, arrangeur, orchestrateur, électroacousticien, réalisateur en informatique musicale ), designer d’interactivité, chef de projet multimédia, ou encore compositeur pour jeu vidéo, cette formation inédite en région, pourrait offrir des débouchés jusqu’en doctorat, avec le laboratoire ELLIADD (Edition, Littératures, Langages, Informatique, Arts, Didactique, Discours) de Montbéliard et les unités de Recherche de l’Université de Franche-Comté.