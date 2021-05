Montbéliard : le centre de vaccination Covid-19 déménage à la Roselière

Conçu à l’origine pour accueillir 300 personnes par semaine, le centre de vaccination de Montbéliard installé à l’espace Victor-Hugo n’est plus en mesure d’accueillir les plus de 3 150 injections hebdomadaires. Il a déménagé, ce lundi, à la salle polyvalente de La Roselière.

En plus d’un gain d’espace, la nouvelle structure se situe au centre de la ville ce qui permet une facilité d’accès pour les usagers des communes extérieures. “Le nouveau centre est constitué de douze box (contre sept à l’espace Victor-Hugo), qui servent également de séparation entre la zone accueillant les personnes vaccinées et celle où elles attendent de l’être. À Victor-Hugo, le public entrait et sortait du box par le même endroit”, expliquent les responsables en charge du déménagement.

Le nombre du personnel médical a également augmenté, passant de 17 à 25 individus. La Ville de Montbéliard n’exclut pas une nouvelle augmentation des vaccinations qui poussera les autorités en charge à réadapter à nouveau les effectifs. Si le cas de figure se présente, un recours à des renforts bénévoles ou encore à des contrats étudiants serait envisagé.