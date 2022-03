Montbéliard : la Ville annonce un projet de relance ambitieux pour 2022

Dans cet axe, l’aménagement et l’extension de la maison Hirsch, mais aussi la rénovation du centre aquatique René Donzé (des travaux sont prévus pour le petit bassin cette année, pour le bassin olympique l’an prochain). Et un grand projet, présenté par Alexandre Gauthier, premier adjoint au maire, celui d’élaborer un projet éducatif global pour les 0-25 ans. Si les contours restent flous à la lecture des rapports, ce projet se veut « porté sur le bien-être, l’émancipation et la réussite éducative prenant en compte les besoins, les spécificités et les conditions de vie de chaque enfant, adolescent ou jeune adulte.» Sollicitant des « actions innovantes » et des rencontres avec les parents.