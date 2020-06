Montbéliard : couvre-feu instauré à la Petite-Hollande

Un couvre-feu a été acté depuis lundi 8 juin, jusqu’au 22 juin, dans le quartier de la Petite-Hollande, à Montbéliard, de 22 h à 7 h. Il concerne les mineurs de moins de 16 ans, non accompagnés d’un adulte. Une décision motivée par les « débordements et actes d’incivismes », justifie la mairie de Montbéliard. « Depuis plusieurs jours, des faits inadmissibles de provocation en particulier avec des « rodéos » de deux roues, des dégradations du dispositif de vidéo-protection municipal et des incendies de véhicules sont à déplorer sur le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard », énumère la préfecture du Doubs dans un communiqué de presse. Ce n’est pas la première fois que la maire de Montbéliard doit prendre cette mesure ces derniers mois.