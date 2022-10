Montbéliard : apprendre à détecter les cancers du sein grâce à l’auto-palpation

Si le Dr. Gay se déplace un peu partout pour ce genre d’ateliers, c’est aussi pour trouver une autre alternative puisque le taux de femmes venant faire leur mammographie est « catastrophique ». Entre 2020 et 2021, 46,6 % des femmes qui ont reçu une invitation ont été dépistées lors d’une mammographie. Pour faire chuter la mortalité, il faudrait que 70% d’entre elles se rendent à leur examen.

« Au stade précoce, les cancers peuvent être guéris dans plus de 40% des cas. Plus le dépistage est précoce, moins le cancer est agressif », rappelle la spécialiste qui sait que beaucoup de femmes ne viennent pas faire l’examen par peur du diagnostic. Elle rappelle, aussi, qu’avec l’invitation tous les deux ans, la mammographie est prise en charge à 100%. Si besoin d’un examen complémentaire par la suite, aussi. Lors de ces examens, « il y a une double lecture des mammographies », avec un envoi à Besançon pour un contrôle qualité double. Elle relève d’ailleurs, « que nous avons d’excellents radiologues dans le nord Franche-Comté ». Car les chiffres montrent que les cancers sont quasi toujours détectés dès la première lecture des examens. Sur la période 2020-2021, en 1ère lecture dans le Doubs, 387 cancers ont été détectés et 80 dans le Territoire de Belfort. En 2ème lecture, 11 cancers ont été trouvés dans le Doubs et 5 dans le Territoire de Belfort.

Mais puisque pour le moment, les chiffres ne sont pas assez importants en termes de dépistage, la gynécologue innove. En ce moment, elle teste un soutien-gorge connecté, composé d’une brassière classique et de capteurs thermiques. Car « la température du sein est plus élevée quand il y a un cancer ». Elle pense, aussi, en rigolant, à louer ou acheter un combi rose, et circuler dans les villages pour montrer l’art de l’auto-palpation. Le Dr. Gay ne manque pas d’imagination, pour motiver les troupes au dépistage. Mais elle le rappelle, la « politique de l’autruche » n’est jamais la bonne. Même si elle le comprend. « Il ne faut pas avoir peur. Si vous avez un cancer, on sera là », rassure-t-elle.