Montbéliard : 2,9 millions d’euros pour restaurer la maison Hirsch place Velotte

Avec la restauration de cette demeure, la question de la réhabilitation de la place Velotte se pose. « On peut imaginer une refondation de la place Velotte », confirme Marie-Noëlle Biguinet. « Nous avons beaucoup de projets », ajoute-t-elle. Mais elle modère de suite, arguant les problématiques de financement et la nécessité d’équilibrer les projets entre tous les quartiers de la ville. « Le soleil a le droit de briller pour tout le monde », insiste-t-elle. De même, un projet est-il envisagé pour la place Saint-Martin, qui accueille le plus vieil édifice protestant de France ? Une piétonisation par exemple ? « Je commence à réfléchir [au projet] sérieusement », répond-t-elle de manière sibylline. Elle veut en tout cas un projet qui fasse « consensus » entre les habitants, les commerçants et ceux venant travailler au cœur de la ville. « C’est un équilibre à trouver », dit-elle, tout en assumant qu’elle ne veut pas faire du centre-ville un lieu où on ne peut qu’y « boire et manger ».