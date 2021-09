Mike Horn : « Nous devons diminuer notre empreinte carbone »

La manière dont on fabrique l’hydrogène doit être durable. Si nous pouvons développer des pile à combustible nouvelle génération, l’utilisation de l’hydrogène va devenir beaucoup plus courante. Je crois en l’hydrogène car il permet d’aller plus loin que les batteries. Nous avons décidé de fabriquer une voiture pour participer au Dakar (le rallye raid), mais qui entre en compétition avec les moteurs [thermiques], que l’on trouve aujourd’hui. Si en 2023 (l’année où il prévoit d’engager un véhicule hydrogène sur le Dakar), on peut montrer qu’une voiture hydrogène peut aussi gagner contre les voitures [thermiques], on verra que l’on n’a plus besoin des voitures [thermiques] et que l’on pourra diminuer notre empreinte carbone.