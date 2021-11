Michel Zumkeller : « 500 000 Français souffrent de symptômes persistants du Covid »

« Fatigue, essoufflement, douleurs thoraciques, difficultés de concentration et de mémoire, douleurs, vertiges, insomnies », quelque « 500 000 Français souffrent de symptômes persistants du Covid », y affirme Michel Zumkeller, qui juge que « la prise en charge actuelle n’est pas suffisante et n’est pas coordonnée ». Les agences régionales de santé ont mis en place des cellules de coordination post-covid. Le premier interlocuteur reste le médecin généraliste.

Michel Zumkeller souhaiterait le développement de centres covid long, à l’instar de ce qui existe en Grande-Bretagne et en Catalogne. Il en appelle également à ce que « les analyses et les soins liés à la Covid persistante (soient) pris en charge à 100 % par l’assurance maladie et les complémentaires de santé ». « Mettons cette première pierre. L’attente est énorme », a-t-il appuyé au côté du Dr Ludovic Toro, médecin et maire UDI de Coubron (Seine-Saint-Denis).