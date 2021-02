Météo: le nord Franche-Comté passe en vigilance orange

Météo France vient , en ce mardi 9 février en milieu d’après-midi, de placer le Doubs, le Territoire de Belfort et la Haute-Saône (donc l’ensemble de l’aire urbaine Belfort – Montbéliard – Héricourt) en vigilance orange en raison de chutes de neige à venir, accompagnées de verglas. Un épisode neigeux qui n’a rien d’anormal pour la saison, mais « mais suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles », précise Météo France dans son bulletin de vigilance.

La perturbation touchera d’abord l’ouest de la Bourgogne-Franche-Comté, et notamment l’Yonne en première partie de nuit, et se décalera ensuite plus à l’est. En seconde parie de nuit, elle butera « sur l’air plus froid situé sur l’est et le nord en seconde partie de nuit : des chutes de neige faibles , mais continues concernent alors le département des Vosges, le Territoire de Belfort, puis l’Alsace. Au sud de cette zone, sur une large bande située entre Dijon et Montbéliard (Côte d’Or, sud Haute-Marne, Haute-Saône, nord Doubs), il y a un risque de pluies verglaçantes jusqu’à demain mercredi à 8h. Ensuite, la neige remplacera la pluie », indique le bulletin de Météo France.

Ces chutes de neige se prolongerons durant la journée de mercredi.

Météo France prévoit, entre cette nuit 22h et demain mercredi 8h demain, les cumuls de neige de 3 à 5cm en Haute-Saône, le nord du Doubs, le Territoire de Belfort.

Pour la journée de mercredi, entre 8h et 20h : 5 à 7 cm pour le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort.

Cette épisode s’accompagne d’une baisse généralisée des températures.