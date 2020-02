Mathieu Godard, itinéraire d’un libraire rebelle

Matthieu Godard travaille avec Caroline Gelly et leur apprenti, Antoine Levrey, 20 ans, à la librairie du Chat borgne, dans le centre-ville de Belfort. Si, aujourd’hui, ils ont pignon sur rue, cela n’a pas toujours été le cas. Caroline et Matthieu ont commencé la vente de livres comme itinérants. Avec une voiture et une petite remorque, ils ont sillonné les routes de France pour vendre leurs livres pendant plus de deux ans. Des conditions de travail qui ont montré leurs limites. « Certains jours tu fais 100 balles » et d’autres, une dizaine de visiteurs à peine passent par l’événement où ils exposent. À Carcassonne par exemple, les organisateurs d’un salon avaient omis de retirer les pancartes « Terrain militaire, défense d’entrer », décourageant même les plus aventureux. Ces expériences ont tout de même du bon. « Même quand tu te fais pas de fric », sourit Matthieu. Selon lui, c’est l’occasion de partager sa passion, armé d’un immense sourire, à peine masqué par une moustache en bataille.