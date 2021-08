Manifestation des soignants à l’hôpital Nord Franche-Comté : Les anti-passe en renfort

Au détour d’une conversation, deux soignantes acceptent de témoigner. Elles sont là en tenue du dimanche et manifestent contre le passe. 21 ans et 16 ans d’expérience, les soignantes ont de la bouteille. L’une d’elles avoue : « On n’est pas contre le vaccin. Si certains veulent le faire, ils le peuvent. Ma mère a souhaité le faire et elle a raison. Mais pour nous, les soignants qui ne veulent pas, c’est désolant qu’on ne nous laisse pas travailler. » L’autre soignante enchaîne : « A l’époque, on nous faisait travailler sans aucun moyen et ça ne gênait personne qu’on contamine les malades. Aujourd’hui, alors qu’on a tous les moyens possibles, les gestes barrières pour empêcher la contamination, on nous force à nous faire vacciner quand même. »

Elle continue en avouant : « Après les annonces, j’étais dépitée. Ça fait un an et demi qu’on est dans le stress, nous les soignants. Peur de contaminer notre proche, peur d’aller au travail. Et maintenant, on a le stress de s’injecter quelque chose. On ne veut pas être des cobayes sous prétexte qu’on est soignants ! » Aujourd’hui, les deux soignantes songent à changer de voie. Elles tentent d’en rire : « Vous avez de la place au Trois ? On va venir bosser chez vous ! ». Si cette note d’humour détend l’atmosphère, elles attendent les annonces gouvernementales, qui doivent tomber le 5 août au soir, avec impatience.