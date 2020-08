Loup ou grand chien ? Deux attaques de troupeau en Haute-Saône

La préfecture précise que d’autres attaques ont été recensées depuis 2017, mais sans qu’elles puissent non plus être attribuées formellement à un loup. « De telles attaques restent très rares en Haute-Saône. Seules deux autres attaques ont été déclarées depuis 2018, indique ainsi le communiqué préfectoral. Quatre avaient eu lieu en 2017. Sur ces six attaques, quatre expertises ont conclu de façon certaine à la non implication du loup. Pour deux autres, les indices concluaient à la prédation possible par un loup, comme par celle d’un grand chien errant, sans pouvoir distinguer l’un de l’autre. Dans ces deux derniers cas, les éleveurs ont été indemnisés. Ces dernières années, le loup n’était présent qu’occasionnellement sur le département. »

Cependant, la préfecture indique avoir anticipé le risque pour les éleveurs : « Même si les actes de prédation restent très rares, les services de l’État ont pris la mesure de la possibilité d’attaque de loup en Haute-Saône. Ainsi, la préfète a signé le 10 avril 2020 un arrêté classant le département en « cercle 3 », en application du plan loup national. Ce classement permet aux éleveurs de la Haute-Saône de bénéficier d’aides publiques à l’investissement pour protéger leurs troupeaux. Par ailleurs, l’arrêté interministériel du 19 février 2018, rend possible la mise en œuvre de mesures d’effarouchement aux fins d’éviter les tentatives de prédation du loup. »