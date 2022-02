[Loisirs] Les visionnages de l’hiver

Au début, c’est drôle. Au début. Et puis ce film devient vite dérangeant. Mais en quoi ? Don’t look up, déni cosmique est une satire de notre société actuelle et de ses travers. Le scénario met en scène deux scientifiques, qui découvrent l’arrivée prochaine d’un astéroïde assez gros pour détruire la Terre. Ils tentent alors d’alerter les dirigeants des pays, les médias, la population, la communauté scientifique et tous restent sourds pour des raisons diverses. Et c’est là que le film devient dérangeant. Pour l’argent, le profit, par la distorsion d’information, par égoïsme ou ambition personnelle, chacun ira de ses “bonnes” raisons pour ne pas voir. Don’t look up signifie “ne regardez pas” et s’applique au déni que la société démontre dans le film. Les amateurs de films catastrophes n’y trouveront pas leur compte, ce film porte plutôt sur la critique acerbe de notre fonctionnement sociétal. L’aspect dérangeant de cette production vient du fait que le scénario est probable, et nous renvoie sur des préoccupations actuelles telles que le dérèglement climatique, les dirigeants climato-sceptiques, la main-mise des lobbies, le pouvoir des réseaux sociaux, la surexploitation des ressources, le mépris porté aux rapports scientifiques…

Ce film est visionnable sur une plateforme payante, en attendant une diffusion gratuite sur une chaîne tv.

