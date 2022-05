[Loisirs] Les lectures de l’été #2

La couverture attire l’œil de son orangé et bleu. Et le sous-titre pose le cadre : apprendre à désapprendre. Cet ouvrage, de moins d’une centaine de pages, a été rédigé pour bousculer. Eric Lenoir invite chaque jardinier à retrouver son côté “punk” en lui. Désapprendre, c’est surtout ne pas ou plus accepter le règne du béton. L’auteur encourage chacun à redonner de la place à la nature, aux cultures, aux espaces boisés, au potager nourrisseur. Pour cela, il découpe ses chapitres à coups de verbes d’action : lâcher-prise, profiter du système, bouturer, recycler… Le contenu intérieur continue dans les gammes de bleu et d’orangé et rien que cela suffit à bousculer. En effet, il est tout même inhabituel que toutes les photos d’ illustration d’un livre soient imprimées en bleu et blanc. Cet ouvrage est fidèle à ses valeurs en étant imprimé en France et sur un papier recyclé. Les éditions Terre vivantes jouent le jeu, un jeu punk.

EXTRAIT : “Le concept du jardin punk est de toute façon en partie né en opposition à cette idée qu’un jardin, et ce qui s’y passe, doivent être maîtrisables et maîtrisés. Quoi qu’il arrive, ça ne sera pas le cas. Vous n’ empêcherez pas les éperviers de piquer sur le merle que vous montrez aux enfants, vous n’empêcherez pas les imbéciles de jeter des canettes vides à deux mètres d’une poubelle et vous n’empêcherez pas non plus 100% des promeneurs de se tordre une cheville en marchant pendant qu’ils regardent les fleurs de cerisiers plutôt que leurs pieds. Si vous ne lâchez pas prise sur certaines peurs, alors se lancer dans un jardin punk ne sert à rien.”