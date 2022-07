L’histoire entremêlée du Jura suisse et de l’Aire urbaine Belfort-Montbéliard

Régnant en souverain quasi-absolu, le prince-évêque fait face aux idées révolutionnaires qui ont traversé le Jura. La situation dégénère en 1792. Abritant des ennemis de la République, le prince-évêché est envahi par les troupes françaises en avril. Parmi ses soldats, des Belfortains qui vont jusqu’à manifester à Porrrentruy. Ce mouvement de troupes peut être assimilé à une invasion symbolique, par les Terrifortains, de leur voisin. Les soldats français ont pour objectif initial d’occuper le Jura suisse. Le territoire n’en est pas moins détaché du reste de son ancienne entité en formant la République Rauracienne.



En 1793, des habitants de la région, pour certains téléguidés, demandent leur rattachement à la France. Un décret du Directoire du 23 mars exauce le vœux des rattachistes. L’actuel canton du Jura et quelques territoires voisins comme Laufon sont annexés à la France. La région devient le département du Mont-Terrible. Ce nom provient du Mont Terri, une hauteur situé près de Porrentruy. Le nom a du prendre la forme de Terrible par une déformation linguistique. Le Mont-Terrible est agrandi en 1797 de la principauté de Montbéliard, fraîchement conquise.

En 1800, l’ensemble est à son tour intégré au département du Haut-Rhin qui atteint bientôt son maximum historique. Le Jura suisse est intégré économiquement, culturellement et politiquement à l’Alsace. Des entrepreneurs en profitent ; parmi eux la famille Deckherr, des imprimeurs. Originaire de Spire, dans l’actuel Allemagne, le fondateur de la dynastie est Jean-Théophile. Il s’établit à Montbéliard peu de temps avant la Révolution. En 1812, les fils de Jean-Théophile s’associent et ouvrent deux sites de production à Montbéliard et Porrentruy. Ils peuvent inonder dans un marché économique unifié tout le département du Haut-Rhin.

Cependant, la défaite napoléonienne de 1814 modifie cette équilibre. Le Jura est annexé par le canton de Berne. Les liens économiques avec l’Aire urbaine sont rompus mais non les liens culturels. Les Deckherr ferment leur imprimerie de Porrentruy. L’adjonction du Jura ne se fait pas sans heurts. Des protestations apparaissent principalement à Porrentruy et les alentours pour demander le maintien à la France. Il est même question pour le roi d’échanger le pays de Gex contre l’Ajoie (région de Porrentruy et Delémont).