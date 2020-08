[L’été du vélo #7] Un challenge pour aller au boulot à vélo

La rentrée est souvent l’occasion des bonnes résolutions. Comme pour la nouvelle année. « Cette année, je m’inscris au sport », entend-on. « Cette année, je fais plus si. Ou plus ça ! », prononce-t-on également. C’est le timing qu’a choisi l’association Vélocité Pays de Montbéliard, affiliée à la fédération des usagers de la bicyclette (Fub), pour lancer son challenge « Au boulot à vélo ». Le but est simple. « Inciter à modifier ses pratiques de déplacements et à utiliser le vélo pour les trajets domicile-travail des étudiants et salariés », indique le règlement de l’épreuve.

La 4e édition débute le 10 septembre et se termine le 30 septembre. Seuls les trajets effectués dans les limites de l’agglomération montbéliardaise sont comptabilisés. Chaque entreprise, collectivité ou association de plus de 2 salariés peut inscrire une équipe pour participer (règlement ci-dessous). Le challenge est aussi ouvert à des équipes d’étudiants, par formation, et à des équipes de travailleurs indépendants, par profession (coiffeur, médecin, commerçant…) et sur une zone géographique dédiée (rue, quartier, village…).