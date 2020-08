[L’été du vélo #5] Les pistes cyclables du pays de Montbéliard sur Google Street View

Une piste de 2 km a été ouverte entre Bethoncourt et Montbéliard. Elle longe la R.D. 438 et la Lizaine. Le raccordement entre Hérimoncourt et Audincourt (rue des Acacias) est finalisé ; les travaux permettant de terminer le linéaire de voie verte de 700 mètres vont être lancées. Petite innovation, encore : le revêtement sera équipé d’une peinture au sol phosphorescente, de couleur verte. « La nuit, un axe lumineux est visible aidant le déplacement des usagers », note Pays de Montbéliard Agglomération dans son dossier. Des réflexions sont menées pour permettre aux vélos d’utiliser les voies en site propre du réseau EvolitY. Un test est en cours, rue de la Schliffe, à Montbéliard. Audincourt a formulé une demande similaire pour le pôle d’échange, à proximité du marché. Ces tests répondent à une « aspiration d’une part grandissante de nos concitoyens à une ville plus propre, plus apaisée plus respectueuse de l’environnement », relève la mairie de Montbéliard.