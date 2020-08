[L’été du vélo #4] Héricourt veut relier Belfort et Montbéliard

Si l’ambition politique est « forte », le calendrier n’est pas pour autant ficelé. Cela peut-être dans 6 mois comme dans cinq ans. « La problématique, ce sont les acquisitions [de terrain] », explique le président de la CCPH. Aujourd’hui, les tracés définitifs ne sont pas non plus connus. Si la volonté est de déboucher sur la Coulée verte, à Châlonvillars, par exemple, du côté de Belfort, une alternative existe dans le secteur de Buc. « Des études sont engagées pour déterminer les pré-tracés », assure Fernand Burkhalter. En direction de Bethoncourt, 300 mètres ont déjà été réalisés au cœur du parc urbain de la Lizaine, en cours de finition. Une passerelle a aussi été construite et enjambe la Lizaine.

Ces circuits identifiés par le pays d’Héricourt doivent répondre au cahier des charges des Voies vertes ; ces pistes cyclables auront donc un enrobé, pour favoriser la pratique cyclable, mais aussi celle des rollers et des piétons, qui viennent avec des poussettes. « On a du retard, mais on le rattrape », sourit Fernand Burkhalter.