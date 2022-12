L’établissement français du sang voit rouge pour 2023

Les problèmes se superposent à l’EFS, en cette fin d’année 2022. La structure rencontre des difficultés de plusieurs ordres. Le premier : un manque de dons. 1 500 dons manquent à l’appel chaque jour. « À quelques jours des fêtes de fin d’année, l’établissement français du sang dresse un constat alarmant : la fréquentation sur les collectes de sang est en forte baisse sur l’ensemble du territoire, et notre région Bourgogne-Franche-Comté n’échappe pas à la règle… La semaine dernière dans la région, près de 600 poches manquaient à l’appel », communiquait la structure le 23 décembre dernier. Elle appelle à se rendre en collecte encore pendant et après les fêtes.

Hélas, le manque de dons n’est pas le seul problème. Des délégués syndicaux et l’union départementale 90 de la fédération française des donneurs de sang bénévole ont alerté Florian Chauche, député de la 2e circonscription du Territoire de Belfort, qui les a rencontrés mercredi 21 décembre. Le député raconte, quelques heures après sa rencontre : « Ils m’ont sollicité car l’EFS ne dispose toujours pas de budget pour l’année 2023. Et près de 90 millions sont manquants.» La cause de ce déficit : le choc inflationniste, un besoin de mise à niveau des salaires, mais aussi une diminution des cessions de produits sanguins.

« Rien que pour les salaires, il leur manque 30 millions pour les augmenter », explique Florian Chauche. Contacté par téléphone, Benoît Lemercier, délégué syndical central de la CFDT à l’EFS, revient sur les problèmes que rencontre l’établissement. « En 2023, si l’Etat ne nous alloue pas les moyens nécessaires, notre trésorerie sera asséchée au point de disparaître d’ici juillet 2023. Et notre capacité d’auto-financement sera réduite à zéro.» Une mission diligentée par l’inspection générale des affaires sociales qui sera menée début 2023 doit permettre d’ici avril d’analyser un modèle économique nouveau, viable pour l’EFS. Et qui permettra d’estimer les besoins financiers nécessaires pour que l’établissement fonctionne (volet salarial compris). « Cela fait peu de mois pour ensuite mettre en application avant que l’on soit à cours ! », s’insurge le délégué syndical.

Il rappelle les besoins : 30 millions pour faire face à l’inflation, 30 millions pour rénover la classification et les rémunérations, et 30 millions pour compenser la baisse de cession des produits sanguins labiles. Pour le moment, le ministre du Budget a confirmé à l’EFS « 10 millions d’euros supplémentaires et une revalorisation des produits sanguins labiles de 3%. Nous sommes loin du compte », explique Benoît Lemercier.