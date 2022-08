Les volleyeuses de Belfort à une marche du niveau semi-professionnel 

« Attention à vos manchettes ! », entend-on alors que les ballons de Volley retentissent sur le sol. L’entraîneur est rigoureux. Soucieux. « Nous allons devoir travailler dur sur les questions de réception », leur précise-t-il. Mais la complicité se ressent avec les joueuses. Taquineries, encouragements et sourires semblent être les mots d’ordre pendant cette heure et demie d’entraînement auquel nous assistons. Et hors de question de les blesser ou d’aller trop vite en besogne : « Pendant une semaine, elles vont faire des exercices où elles courront sur le sol dur sans sauter pour ré-habituer leurs chevilles.»

Les filles montrent une résistance d’acier. Pour cette reprise, chacune donne tout. A chaque exercice, c’est la précision qui l’emporte, avec les conseils de l’entraîneur. Et malgré la fatigue, après plus d’une heure à s’entraîner, la rigueur est toujours présente dans leurs gestes. Elles sont déterminées. Il y a un an, Stéphane Marazzi envisageait de s’arrêter au niveau semi-professionnel car l’étape d’après nécessite une autre équipe, une autre organisation. Lorsqu’on lui repose la question cette année, il n’est plus aussi catégorique. « Nous avons beaucoup de soutien de personnes qui veulent nous voir réussir », confie-t-il. Et voir cette équipe se donner à fond alors qu’il y a un an, rien n’était fait, donne de l’espoir. Permet de nouveaux rêves. Pour cela, il faudra d’abord passer le niveau élite, qui se jouera cette saison. « C’est reparti ! », crie le coach.

Après deux minutes d’arrêt, les filles reprennent. 21h30 : plus que quinze minutes, et elles pourront se remettre de leur premier entraînement de la saison. Peut-être avec quelques courbatures.