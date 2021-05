Les transports deviennent gratuits en cas de pic de pollution dans le Pays de Montbéliard

Cette mesure n’a pas provoqué d’opposition en tant que telle, mais plutôt des critiques pour demander de faire plus en faveur de l’environnement. Par exemple, Robert Grillon a estimé qu’il s’agissait d’une « mesurette » et aurait espéré un débat plus large sur le sujet de l’environnement, même s’il a annoncé en même temps son vote favorable.

Plusieurs voix se sont élevées en ce sens, mais Martial Bourquin, maire d’Audincourt, a tenté de nuancer les choses en admettant que, « certes il faut aller plus loin, mais l’important, c’est de commencer. Dans peu de temps, ce sera la loi. Dans certaines agglomérations, c’est la règle. La pollution tue 50 000 personnes par an. Je suis très heureux qu’il y ait un rapport comme cela ; on sent quelque chose qui pousse. L’agglomération est en train de se doter d’une vraie politique sur l’environnement et le climat ». Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard, a estimé que PMA « s’inscrit dans une démarche environnementale très intéressante ; nous préparons les esprits, qui, petit à petit, vont évoluer »

Magali Duvernoy, co-rapporteur de ce rapport avec Damien Charlet, a tenu à préciser que cette mesure était « importante », car elle s’inscrit « dans un ensemble d’autres mesures » relatives à la transition écologique : le vélo électrique, l’isolation et rénovation thermique en faveur des particuliers, la rénovation énergétique de bâtiments de PMA. Le président de PMA, Charles Demouge, a conclu le débat en expliquant que « la question [était] de travailler pour notre environnement et notre climat. Cela fait partie de notre projet de mandat. Cette mesure s’inscrit dans un ensemble, dans notre rôle d’élus conscients de nos responsabilités ». Et d’appeler de ses vœux un vote unanime en faveur de cette mesure. Vœu exaucé.