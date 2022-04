Les sous-traitants de la filière automobile au bord du gouffre économique

La CFE-CGC Métallurgie a fait paraître un communiqué, lundi 28 mars, où elle alerte sur « la précarisation sans précédent » des entreprises de la métallurgie sous-traitantes de l’industrie automobile dans le bassin d’emploi de Belfort, Montbéliard et Héricourt. Le syndicat dénonce des pratiques commerciales agressives et une dégradation importante des relations entre les fournisseurs sous-traitants et constructeurs, notamment avec le groupe Stellantis, qui se retrouve sous pression face à la recherche croissante de performance économique dans un contexte de crise de semi-conducteurs et d’inflation liée à l’invasion Russe en Ukraine.

« Les sous-traitants ne peuvent plus suivre », écrit le syndicat. Joint par téléphone, Olivier Laurent, délégué syndical, expose que les marges des fournisseurs sont constamment réduites. D’une part, à cause de l’inflation, du coût des matériaux, de l’énergie, du transport. De l’autre, dû aux pressions des constructeurs. « Ils sont pris dans une spirale infernale. Ils ont de moins en moins de fonds à cause des réductions de marge. Donc, ils ne peuvent plus investir. Et à cause de cela, ils sont aussi moins compétitifs et se retrouvent exclus des nouveaux marchés. Les trésoreries sont au plus bas », déplore le délégué syndical. « Ils ont l’impression d’avoir été abandonnés », ponctue-t-il. Des façons de faire que constate Eric Peultier, délégué syndical FO à Stellantis. « Cela fait des années que la direction demande aux sous-traitants d’avoir des prix toujours plus bas. Stellantis veut réduire les coûts au maximum alors que les pièces augmentent.» Il complète : « Avant, les fournisseurs pouvaient se faire des marges sur les quantités. Aujourd’hui, avec les pénuries, ils ne peuvent même plus.»

Dans une lettre que Le Trois a pu consulter, plusieurs sous-traitants regroupés dans le comité informel de liaison des industries fournisseurs de l’automobile (Clifa) informent le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, que de « fortes tensions » se ressentent entre donneurs d’ordre et fournisseurs de la filière automobile « dictées par les exigences économiques et la recherche de compétitivité accrue ». Ils déplorent la manière dont se comporte le groupe Stellantis vis-à-vis de ses politiques d’achats. « Le groupe Stellantis conditionne toute attribution de nouveau marché à la signature rapide et sans négociation », condamne la Clifa. Les fournisseurs reprochent au groupe la pression mise sur les fournisseurs français mais aussi le choix de se diriger vers des fournisseurs étrangers qui vendent à moindre prix alors que la France ne cesse de parler de « réindustrialisation ». Ils déplorent le manque de solidarité de la filière. Dans leur lettre, les sous-traitants demandent au gouvernement de réagir en veillant à mieux encadrer les relations commerciales entre fournisseurs et constructeurs.